В ОАЭ испугались заявлений Израиля по сектору Газа

Главный советник по внешней политике президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш сообщил, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о долгосрочном присутствии израильской армии в секторе Газа вызывают беспокойство. Его слова приводит Reuters.

«Они (заявления — прим. ред.) очень тревожны», — сказал Гаргаш на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне.

По его мнению, планы Израиля и происходящее вокруг сектора Газы указывают на то, в регионе должно появиться независимое Палестинское государство.

На это же мероприятии глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.