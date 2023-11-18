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Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС

Оверчук: делегация РФ считает успешным прошедший в Сан-Франциско саммит АТЭС

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Brittany Hosea-Small/Reuters

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук назвал успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его слова передает РИА Новости.

«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — сказал Оверчук, который возглавлял российскую делегацию на саммите.

До этого участники саммита АТЭС согласовали итоговую совместную декларацию, в которой обязались содействовать экономическому росту в регионе.

Оверчук также заявлял, что российская делегация продемонстрировала на саммите новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад.

18 ноября президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объявил о планах пролонгировать переговоры еще на пять дней.

Ранее Оверчук рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС.

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