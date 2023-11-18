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Си Цзиньпин назвал основную цель развития Китая

Си Цзиньпин назвал целью Китая дать людям возможность хорошо жить

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что истинная цель Китая — предоставить людям возможность хорошо жить. Текст его речи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско опубликован на сайте правительства КНР.

«Китай всесторонне продвигает великое дело построения сильной страны и омоложения нации посредством модернизации в китайском стиле. Китай придерживается пути мирного развития. Основная цель развития — дать возможность китайскому народу жить хорошей жизнью», — заявил Си.

По словам китайского лидера, его страна придерживается стратегии инновационного развития и готова вносить свои предложения для развития всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

До этого политолог-китаист Андрей Островский заявил, что состоявшиеся в Сан-Франциско переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог — курс на возобновление контактов по военной линии.

Состоковед и журналист Юрий Тавровский также высказывал мнение, что председатель КНР искренне хотел улучшить экономические отношения Пекина и Вашингтона, потому сделал акцент на том, что двусторонние связи США и КНР являются «самыми важными в мире».

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором».

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