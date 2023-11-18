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Участники саммита АТЭС обсуждали сектор Газа и Украину

Участники АТЭС обсуждали Газу и Украину, были призывы не касаться геополитики

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Hatem Ali/AP

Главы и представители внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провели встречи в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

«Мы обменялись мнениями относительно текущего кризиса в Газе. Министры, в том числе США, выразили свою позицию», — сказано в заявлении.

В нем также говорится, что ряд министров разделяли общую позицию прошедшего в Саудовской Аравии 11 ноября совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

«Некоторые министры выступили против включения этих формулировок в совместное заявление на уровне министров по итогам министерских встреч АТЭС 2023 года на основании того, что, по их мнению, АТЭС не является площадкой для обсуждения геополитических вопросов», — отметили Блинкен и Тай.

В заявлении также указывается, что Соединенные Штаты осуждают специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Как утверждается в тексте, спецоперация «еще более обострила текущий кризис в сфере продовольственной безопасности в мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах».

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что интерес участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к украинскому конфликту заметно ослаб по сравнению с аналогичным мероприятием, состоявшемся в 2022 году.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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