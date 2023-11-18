Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему США отказались от политических заявлений по итогу АТЭС

США отказались от политики в декларации АТЭС из-за мусульманских стран

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

США отказались от темы политики в декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) из-за мусульманских стран из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в одной из делегаций саммита.

«США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС», — сообщил дипломат на условиях анонимности.

При этом Соединенные Штаты, как председатель саммита, выпустили отдельное заявление, в котором назвали вооруженный конфликт на Украине ключевым фактором ослабления мировой экономики и сдерживания роста. Также конфликт провоцирует мировой продовольственный кризис, заявил представитель США.

До этого участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласовали итоговую совместную декларацию, в которой обязались содействовать экономическому росту в регионе.

Ранее делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий