Стало известно, почему США отказались от политических заявлений по итогу АТЭС

США отказались от темы политики в декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) из-за мусульманских стран из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в одной из делегаций саммита.

«США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС», — сообщил дипломат на условиях анонимности.

При этом Соединенные Штаты, как председатель саммита, выпустили отдельное заявление, в котором назвали вооруженный конфликт на Украине ключевым фактором ослабления мировой экономики и сдерживания роста. Также конфликт провоцирует мировой продовольственный кризис, заявил представитель США.

До этого участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласовали итоговую совместную декларацию, в которой обязались содействовать экономическому росту в регионе.

Ранее делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России.