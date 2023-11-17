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Путин прокомментировал возможность включения Франции в БРИКС

Путин: Россия рассмотрит заявку Франции в БРИКС, если она поступит

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что если Франция хочет вступить в БРИКС, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена. Его слова во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума передает РИА Новости.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал», — прокомментировал Путин.

До этого посол Южного Судана в России Чол Тонг Маяй Джанг заявил, что правительство республики заинтересовано в присоединении страны к БРИКС. В настоящее время власти изучают вопрос подачи заявки на вступление в международную организацию.

16 октября посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Павел Князев сообщил, что список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден в ходе предстоящего саммита организации в Казани. Мероприятие запланировано на октябрь 2024 года, однако подготовка к нему уже началась.

Ранее стало известно, что визовые центры России во Франции прекратят работу.

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