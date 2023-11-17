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В МИД РФ заявили о «разнузданном» поведении США

Посол Бердыев: США ведут себя разнузданно на саммите АТЭС

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Максим Блинов/РИА Новости

Власти США ведут себя на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в привычной им «разнузданной манере». Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», — сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты не скрывают, что ставят свои внутренние национальные установки выше международных обязательств и традиций гостеприимства.

До этого стало известно, как на саммите АТЭС, который проходит в США, относятся к России. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, к российской делегации относятся достойно. Он выразил надежду, что АТЭС останется только экономическим форумом вопреки попыткам его политизации.

Делегация РФ во главе с Оверчуком прибыла на саммит АТЭС 15 ноября. АТЭС — это торгово-экономический форум, в который входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Саммит проходит с 11 по 17 ноября в американском городе Сан-Франциско.

Ранее Россия увеличила вложения в американский госдолг.

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