Соединенным Штатам необходимо расследовать, на что Украина тратит деньги, выделяемые ей Белым домом. Такое заявление сделал американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News.

«Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине. Какие-то наши средства использовались для взрыва «Северного потока — 2»? Американские военные и ЦРУ присутствуют сейчас на Украине? Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины», — сказал Хоули.

Хоули также заявил, что необходимо провести аудит средств, уже выделенных и потраченных США на Украину.

12 ноября газета The Washington Post сообщала, что в атаках на газопроводы системы «Северный поток» осенью 2022 года сыграл ключевую роль полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский.

По информации WP, Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту на подставные имена и заложили взрывные устройства на газопроводах. При этом сам полковник не разрабатывал план операции, а действовал по приказу более высокопоставленных лиц. Журналисты утверждают, что Червинский подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку, который общался с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным напрямую.

Ранее экс-разведчик уличил ЦРУ в попытке переложить вину за взрыв на «Севпотоках» на Киев.