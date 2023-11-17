Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали атаки на американские базы в Сирии и Ираке

Белый дом: США ответят на новые атаки на свои силы в Сирии и Ираке

close
100%
Ron Edmonds/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты «ответят надлежащим образом» в случае новых атак на свои войска в Сирии и Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона ответит надлежащим образом, это будет сделано своевременно.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон добивается от Китая передачи Ирану сигнала о том, что США не желаю эскалации в отношениях с Тегераном, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого по информации источников телеканала Al Mayadeen стало известно, что произошел ракетный обстрел американской базы на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке подвергались обстрелам 55 раз, в результате которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий