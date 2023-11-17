В Белом доме прокомментировали атаки на американские базы в Сирии и Ираке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты «ответят надлежащим образом» в случае новых атак на свои войска в Сирии и Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона ответит надлежащим образом, это будет сделано своевременно.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон добивается от Китая передачи Ирану сигнала о том, что США не желаю эскалации в отношениях с Тегераном, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого по информации источников телеканала Al Mayadeen стало известно, что произошел ракетный обстрел американской базы на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке подвергались обстрелам 55 раз, в результате которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.