В парламенте Турции сообщили, когда планируют обсудить вхождение Швеции в НАТО

Председатель комиссии Фуат Октай заявил, что дебаты по вопросу одобрения протокола о вступлении Швеции в НАТО могут снова состояться в комиссии по иностранным делам турецкого парламента на следующей неделе, передает телеканал Haber Global.

До этого депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.