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В НАТО заявили о желании знать о происходящем на границе Финляндии с Россией

Столтенберг: НАТО хочет знать об обстановке на границе Финляндии с Россией

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Bing Guan/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет иметь полную информацию о происходящем на границе Финляндии с Россией на случай необходимости принимать решения и действовать. Таким образом он прокомментировал сообщения об «усиливающемся миграционном давленим на границах с Россией», передает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за этим вопросом. Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели», — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря военного альянса, глава минобороны Финляндии поделился с ним анализом ситуации.

«Он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными», — заключил Столтенберг.

Власти Финляндии решили в ночь на 18 ноября закрыть четыре КПП на российской границе. Будут закрыты КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Карелии.

По решению Хельсинки, ограничения введены на три месяца, до 18 февраля 2024 года. Между странами продолжат работу еще четыре КПП в северных регионах Финляндии.

Ранее в Финляндии анонсировали почти полное прекращение грузового трафика с Россией.

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