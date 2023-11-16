В США наблюдаются определенные проблемы с продолжением поддержки Украины, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. Так парламентарий отреагировал на информацию о согласовании в сенате американского конгресса проекта временного финансирования правительства без дополнительной помощи для Киева.

«Система управления [в США], привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине», — отметил Шеремет.

Он добавил, что отказ от спонсирования Киева будет позитивным для Вашингтона. Шеремет подчеркнул, что как минимум это будет иметь положительный эффект для американского общества.

«Сенату [США] впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом [президента США] Джо Байдена на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины», — заключил депутат.

Ранее в США зафиксировали снижение поддержки Украины в обществе.