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В МИД РФ прокомментировали санкции Чехии против «Госзагрансобственности»

Захарова: РФ рассматривает санкции Чехии против «Госзагрансобственности» как враждебный шаг

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва видит в решении Чехии ввести санкции против «Госзагрансобственности» враждебный шаг. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«Рассматриваем внесение Прагой ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, предполагающее «замораживание» активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг», — говорится документе.

Также в министерстве добавили, что Москва ожидает официального уведомления чешских властей. Кроме этого, в заявлении напомнили, что Чехия располагает имущественными активами в России, поэтому должны понимать, что данный шаг не останется без ответа.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский назвал заморозку российской собственности в республике соответствующей чешскому законодательству.

Ранее МИД РФ назвал новый пакет санкций Евросоюза нарушением норм права.

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