В Турции не приняли решение по вступлению Швеции в НАТО

Комиссия по международным делам парламента Турции не приняла решение по протоколу о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на председателя комиссии Фуата Октая.

В комиссии по иностранным делам прокомментировали ТАСС ход обсуждения данного документа. Там заявили, что заседание еще идет, и официальная информация о его ходе и решениях поступит позже.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО могут завершить до конца года.

По словам источника, окончательно решение будет зависеть от того, не будет ли каких-либо эксцессов, которые могут снова отсрочить решение.

До этого Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. Он отметил, что профильный комитет обсудит этот вопрос «в рамках собственных приоритетов».

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.