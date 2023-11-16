Обвиняемый в симпатиях Трампу сенатор счел экс-президента угрозой американской демократии

Экс-глава Белого Дома Дональд Трамп разрушит демократию в случае переизбрания президентом США в 2024 году. Такое заявление сделал сенатор Джо Манчин, слова которого приводит Associated Press.

«Он уничтожит демократию в Америке», — отметил парламентарий.

Манчин опроверг слухи о своем участии в выдвижении на президентских выборах. Он пообещал сделать все возможное, чтобы спасти американскую нацию.

Недавно выяснилось, что почти половина американцев не желает голосовать за Трампа или действующего президента США Джо Байдена на выборах. В качестве кандидата от третьей партии 21% хотели бы видеть сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, еще 10% рассматривают в этом плане экс-конгрессвумен из Вайоминга Лиз Чейни, а 7% согласны на сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина.

В октябре сенатор Манчин назвал позором смещение спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.