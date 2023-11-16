Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в симпатиях Трампу сенатор счел экс-президента угрозой американской демократии

Сенатор Манчин: Трамп разрушит демократию в случае переизбрания президентом США

close
100%
Tom Williams - Pool via CNP/Global Look Press

Экс-глава Белого Дома Дональд Трамп разрушит демократию в случае переизбрания президентом США в 2024 году. Такое заявление сделал сенатор Джо Манчин, слова которого приводит Associated Press.

«Он уничтожит демократию в Америке», — отметил парламентарий.

Манчин опроверг слухи о своем участии в выдвижении на президентских выборах. Он пообещал сделать все возможное, чтобы спасти американскую нацию.

Недавно выяснилось, что почти половина американцев не желает голосовать за Трампа или действующего президента США Джо Байдена на выборах. В качестве кандидата от третьей партии 21% хотели бы видеть сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, еще 10% рассматривают в этом плане экс-конгрессвумен из Вайоминга Лиз Чейни, а 7% согласны на сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина.

В октябре сенатор Манчин назвал позором смещение спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

Все новости на тему:
Выборы в США
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий