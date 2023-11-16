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В Госдуме отреагировали на планы Запада заморозить конфликт на Украине

Генерал-лейтенант Соболев: Россия отвергает заморозку конфликта на Украине

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Намерение западных стран заморозить украинский конфликт объясняется желанием усилить ресурсы Вооруженных сил Украины, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Это повлечет за собой возобновление конфликта после перерыва, что для России неприемлемо, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Нам выгодно только завершение конфликта на наших условиях, — отметил Соболев — Вы понимаете, для чего нужна заморозка конфликта? Чтобы поставить Украине новое современное западное вооружение, обучить личный состав ВСУ, а после этого возобновить этот конфликт. Они хотят довооружиться, дообучиться, усилиться. Разумеется, что нам это не может быть выгодно».

Во многом подобные идеи Запада связаны с ближневосточным военным конфликтом, который также требует вливания ресурсов и поставок оружия, что ранее «не вписывалось в их планы», считает депутат. Против России Запад ведет гибридную войну на стратегическое поражение, добавил он.

«Сейчас определенные затруднения, поэтому они заговорили о заморозке. А мы остановимся на этом рубеже, когда Донецк до сих пор обстреливают? Нас это не устраивает в военном, политическом и нравственном отношениях», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком сообщил, что ЦРУ поручили «заморозить» конфликт на Украине, о чем глава ЦУР отправился сообщать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Сам Зеленский при этом выступил против заморозки конфликта, заявив, что военные действия пора заканчивать, подробнее – в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

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