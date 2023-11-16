Политолог объяснил незначительные результаты встречи Байдена с Си Цзиньпином

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом не изменят отношения двух стран и вряд ли принесут какие-либо серьезные результаты, считает политолог Петр Колчин. Это связано с тем, что американские элиты воспринимают Китай как угрозу, а власти Китая не намерены сдавать свои позиции ради каких-либо соглашений, пояснил он свою точку зрения в беседе с телеканалом «360».

Отношения США и Китая остаются очень натянутыми, так как ни те, ни другие не готовы сдавать позиции и соглашаться на компромиссы, считает Колчин.

«И сама политика Джо Байдена, который то обвиняет Китай в диктатуре, то говорит, что у Пекина большие проблемы, не способствует нормализации взаимоотношений», — добавил он.

По мнению политолога, Китай ориентируется на взаимодействие с Россией, странами БРИКС. Это останется приоритетом для Пекина на ближайшее время, убежден эксперт.

Напомним, встреча китайского и американского лидеров прошла накануне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В числе прочего стороны договорились восстановить связи между военными, подробности – в материале «Газеты.Ru».

По мнению западных аналитиков, переговоры не привели к значимому прогрессу в отношениях между двумя странами.