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Эксперты оценили решение Израиля сегрегировать счета с ценными бумагами россиян

Политолог Ярошенко: сегрегация Израилем счетов россиян – проявление русофобии

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Depositphotos

Ограничение операций по счетам с ценными бумагами граждан России в банках Израиля – это очередное проявление русофобии, заявил политолог Алексей Ярошенко. В беседе с телеканалом «360» он обвинил власти Израиля в неблагодарности, заявив, что Россия сыграла решающую роль в истории этой страны.

Сегодня Израиль реализует антироссийскую и антирусскую политику, убежден эксперт. Он назвал это признаком «исторической неблагодарности» государства за то, что Иосиф Сталин «продавил» идею создания Израиля на территории Палестины.

«Они это знают, но неблагодарны за это, уверен политолог. — Да, именно благодаря Иосифу Сталину это государство появилось, потому что американцы и тогдашний президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр были против».

В конфликте Израиля с Палестиной Россия выступила за справедливость, поддержав создание в Палестине израильского и арабского государств, добавил эксперт.

«Россия придерживается этой позиции, последовательно отстаивает приверженность нормам международного права. Раз есть решение ООН, значит, Израиль является государством-оккупантом», — заключил политолог.

Напомним, сегодня стало известно, что израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан РФ даже при наличии израильского паспорта. Они начали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у РФ нет планов вслед за Турцией подавать в Международный уголовный суд иск против Израиля о совершении военных преступлений.

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