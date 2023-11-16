В Испании сочли ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС ошибочным

Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на атаку боевиков ХАМАС являются ошибочными. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

«<…> его реакция на террористическую атаку ХАМАС крайне непропорциональна и ошибочна», — сказал Санчес.

16 ноября Педро Санчеса переизбрали премьером Испании. За политика за проголосовали 179 из 350 парламентариев.

В начале ноября в ЕС признались в «завышенном самомнении» относительно ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя возможность проведения мирного саммита, которую озвучил премьер-министр Испании Педро Санчес 26 октября во время саммита ЕС, чиновник политического объединения заявил изданию Politico, что «это типичная дискуссия внутри объединения, которая не имеет ничего общего с реальностью на местах».

Ранее в ЕС нашли место для мирного саммита по Ближнему Востоку.