В США рассказали, кто сможет обойти Трампа и Байдена на выборах

Президентская кампания 2024 года в США рискует превратится в новую дуэль президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, пишет The Washington Post. По мнению обозревателя издания Дэвида фон Дреле, американцы могут выбраться из этого тупика с помощью актера и бывшего рестлера Дуэйна Джонсона.

«У Америки есть верный и счастливый путь выхода из тупика Байдена против Трампа. Джонсон — это тот путь. Он именно то, что нам нужно, чтобы разорвать порочный круг отчаяния», — отмечается в материале.

С точки зрения фон Дреле, Джонсон как кандидат в президенты США станет лучшим вариантом, и это будет не первый раз, когда в выборах участвует кинозвезда. Он добавил, что, к примеру, актер Рональд Рейган в 1984 году победил во всех штатах, кроме одного.

«Биография Джонсона не типична для кандидатов в президенты, но в стране, больной политической дисфункцией, это может быть особенностью, а не ошибкой <...> Джонсон — это все то, за что выдает себя Трамп: физически впечатляющий, жесткий, пользующийся всеобщей симпатией. И в отличие от Байдена, он добился многого, помимо того, что баллотировался на этот пост», — заключается в тексте.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.