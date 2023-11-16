Фарион высказалась об открытии против нее уголовного дела

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала необоснованным открытие против нее уголовного дела Службой безопасности Украины. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам Фарион, об открытии дела она узнала из СМИ. Она подчеркнула, что новость «не выбьет ее из жизненной колеи».

При этом женщина заявила, что уголовные статьи, которые ей инкриминируют, составлены неправильно, и выразила уверенность в том, что с «притеснения» ей подобных начинаются «ошибки судьбы Украины».

Также она сказала, что общество неправильно истолковало ее слова, ознакомившись с оторванными от контекста нарезками из ее интервью.

Уголовное дело против Фарион завели 15 ноября из-за ее заявлений о том, что русскоязычных бойцов ВСУ нельзя считать украинцами.

До этого она предлагала создать штраф-батальон для «утилизации» русскоговорящих.

Ранее Фарион призвала считать русскоязычных военнослужащих ВСУ врагами.