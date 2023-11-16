В ОДКБ заявили, что Армения не подавала документов о намерении выйти из организации

В ОДКБ не поступало официальных заявлений от властей Армении, что республика выходит из организации. С таким заявлением выступил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров, передает РИА Новости.

»<…> Никаких заявлений о том, что Армения выходит из ОДКБ, не было <…>», — сказал он.

Сидоров прокомментировал ограниченное участие Еревана в совместных мероприятиях ОДКБ в 2023 году словами, что «всякая может складываться ситуация». Начальник объединенного штаба подчеркнул, что Армения продолжает участвовать в законотворческой деятельности и в финансировании организации.

15 ноября на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о попытке Армении усидеть на двух стульях. По ее словам, Ереван хочет сохранить отношения в ЕАЭС, но предпринимает недружественные шаги в сфере безопасности.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.