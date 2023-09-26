Президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ неисправных ракет С-300

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал план передачи украинской армии неисправных ракет для комплексов С-300, передает издание «Фокус».

«Правительство и парламент должны сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранной армии», — сказал он.

Так глава государства прокомментировал решение профильного комитета Народного собрания Болгарии о поставках Украине неисправных ракет для ЗРК С-300. В Болгарии при этом заявили о невозможности ремонтировать неисправные ракеты для С-300 без рисков для жизни и здоровья личного состава.

По словам министра обороны Тодора Тагарева, эта «военная помощь» не будет угрожать национальной безопасности Болгарии, ведь Украине будут переданы неисправные ракеты, а не полноценные зенитно-ракетные комплексы.

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