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Президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ неисправных ракет С-300

Президент Болгарии Радев: армия страны должна перестать быть донором для ВСУ

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Dan Morar/Shutterstock

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал план передачи украинской армии неисправных ракет для комплексов С-300, передает издание «Фокус».

«Правительство и парламент должны сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранной армии», — сказал он.

Так глава государства прокомментировал решение профильного комитета Народного собрания Болгарии о поставках Украине неисправных ракет для ЗРК С-300. В Болгарии при этом заявили о невозможности ремонтировать неисправные ракеты для С-300 без рисков для жизни и здоровья личного состава.

По словам министра обороны Тодора Тагарева, эта «военная помощь» не будет угрожать национальной безопасности Болгарии, ведь Украине будут переданы неисправные ракеты, а не полноценные зенитно-ракетные комплексы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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