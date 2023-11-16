Глава МИД Британии спустя два дня после назначения приехал в Киев

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с рабочим визитом на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Кэмерон был назначен новым главой британского МИД 13 ноября. С 2010 по 2016 год он занимал пост премьер-министра королевства.

«Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев. Он уже встретился с Владимиром Зеленским», — пишет издание в Telegram.

Как заявлял ранее посол России в Великобритании Андрей Келин, новый глава британского МИД Кэмерон будет следовать генеральной линии страны в отношении РФ и конфликта на Украине. По мнению посла, высказывания дипломата не были дружественными в отношении России, начиная с 2014 года.

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Андрей Луговой высказал мнение, что отношения России и Великобритании могут ухудшиться после назначения Кэмерона. Парламентарий отметил, что новый министр иностранных дел Великобритании дружественно настроен по отношению к США. По его мнению, в связи с этим он может оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Кэмерона о «наборе международных проблем».