ЕС планирует наложить санкции на сына Медведева

Еврокомиссия (ЕК) собралась ввести санкции против Ильи Медведева — сына экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщила газета The Guardian.
Ограничения собираются ввести в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет издание. Там отметили, что имя и дата рождения Ильи Медведева совпадают с данными единственного сына бывшего президента, потому журналисты сделали такой вывод.
Кроме того, в списках есть председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которая, по версии The Guardian, якобы является родственницей нынешнего президента РФ Владимира Путина.
Тем временем Европейская комиссия приняла предложения комиссии и Верховного представителя Евросоюза по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение членам объединения.
До этого агентство Bloomberg писало, что в 12-м пакете санкций ЕС запретит поставки алмазов из России. Евросоюз также предлагает запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия.
Ранее в России пообещали дать ответ на новый пакет санкций ЕС.