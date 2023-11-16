США предостерегли от давления на Израиль по гуманитарным паузам

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что Вашингтон не должен настаивать на гуманитарных паузах в секторе Газа, это решение полностью лежит на Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее заявление он сделал в беседе с CNN.

По его словам, это «не наше дело». Кристи подчеркнул, что ЦАХАЛ находится на войне, и израильской армии необходимо «сделать то, что нужно, чтобы устранить ХАМАС».

«Я имею в виду, что с такими людьми невозможно вести переговоры, потому что их цель — уничтожить не только Израиль, но и уничтожить еврейский народ…» — заявил он.

Кристи также заявил, что радикальная группировка «порабощает собственный народ».

«И поэтому вы не можете позволить, чтобы людей в Газе использовали в качестве живого щита и всего остального, а затем винить в этом израильтян», — подчеркнул кандидат в президенты США.

До этого в ООН призвали к созданию гуманитарных пауз и коридоров по всему сектору Газа на «достаточное количество дней», чтобы ООН, Красный Крест и другие гуманитарные организации могли без препятствий доставлять воду, электричество, топливо, продовольствие и медикаменты нуждающимся. Документ также отмечает необходимость ремонта основной инфраструктуры и проведения

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о находках в больнице «Аш-Шифа».