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Глава КНР призвал США не вмешиваться в дела Китая

Си Цзиньпин: США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая

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Carolyn Kaster/AP

США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться на его неудачи. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая.

По его словам, Китай со своей стороны никогда не ставил на проигрыш Штатов и не вмешивался во внутренние дела страны. Он отметил, что КНР не стремится бросить вызов Америке или даже заменять ее. Но тогда и США должны в ответ не уповать на проигрыш и неудачи Китая или вмешиваться в дела, заключил Си Цзиньпин.

В свою очередь президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что они сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении. Онподчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности.

Кроме того, Байден заявлял журналистам, что после прошедших переговоров с Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе». Американский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин таким и является.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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