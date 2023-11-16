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Премьер Канады прервал ужин из-за протестов в поддержку Палестины

Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за протестов в поддержку Палестины

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынужденно прервал ужин в ресторане Ванкувера, после того как в него зашла группа протестующих, которая требовала от канадских властей активнее выступать за прекращение огня в зоне сектора Газа. Об этом сообщает газета National Post.

14 ноября вечером Трюдо в сопровождении охраны пришлось спешно покинуть ресторан. Протестующие при этом скандировали лозунги «Позор тебе», «Кровь на твоих руках» и «Немедленное прекращение огня».

По данным издания, участники протеста размахивали флагами Палестины. В итоге к ресторану, который располагался в китайском квартале Ванкувера, направили сто полицейских. Во время стычки с протестующими повреждение получила одна сотрудница полиции. Ее ударили в лицо. Женщине потребовалась госпитализация. Нападавшего задержали.

До этого лондонская полиция сообщила, что девять правоохранителей пострадали во время акции в поддержку Палестины, состоявшейся в британской столице.

Ранее в Лондоне уже проходила акция в поддержку Палестины, полиция задержала 34 человека.

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