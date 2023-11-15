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Премьер Палестины призвал подготовить план по созданию палестинского государства

Премьер Палестины призвал составить график создания палестинского государства

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Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что выступает за составление графика прекращения израильской оккупации, и предложил подготовить план создания палестинского государства. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает ТАСС.

«Все требуют решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, и мы призываем к составлению конкретного графика прекращения [израильской оккупации] и создания палестинского государства», — сказал Штайе.

В данный момент, по его мнению, существует историческая возможность «для единства палестинского народа и прекращения оккупации».

12 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон настаивает на восстановлении контроля Палестинской национальной администрации (ПНА) над сектором Газа. Он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» Газы Израилем и принудительное перемещение палестинцев с территории анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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