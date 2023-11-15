Бывший морпех США оценил продолжительность правления Зеленского

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

Он считает, что Зеленского свергнут в результате военного переворота или что-то другое произойдет с президентом Украины. Бывший морпех считает, что Зеленский обречен.

До этого Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого стороны обсудили очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России.

Отмечается, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены. Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, в новом пакете Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия. Также предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, а также на фольгу и трубы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.