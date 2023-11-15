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Стало известно, где встретятся Байден и Си Цзиньпин

AP: переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в роскошном имении под Сан-Франциско

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Carolyn Kaster/AP

Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в имении Филоли, которое также известно как поместье Борн-Рот, недалеко от Сан-Франциско, пишет Associated Press со ссылкой на источники. По информации агентства, официально проведение встречи в этом месте пока не было подтверждено ни Белым домом, ни правительством Китая из-за строгих мер безопасности.

«Два лидера находятся в Калифорнии на ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но переговоры один на один проведут в поместье Филоли, загородном доме и музее примерно в 25 милях (40 километрах) к югу от Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

Само имение находится около водохранилища Кристал Спрингс и восточного склона гор Санта-Крус. Филоли одновременно является исторической достопримечательностью Калифорнии и внесено в Национальный реестр исторических мест США. А внешний вид поместья стал прообразом дома состоятельной семьи Кэррингтонов в сериале «Династия». Борн-Рот также известен роскошными садами, которые занимают примерно 6,5 га.

Ранее переговоры Байдена и Си Цзиньпина сравнили со встречей пары на грани развода.

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