«Госзагрансобственность» подпала под чешские санкции

Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность», заявил глава чешского министерства иностранных дел Ян Липавский. Его слова передает ТАСС.

«Любая коммерческая деятельность предприятия <...> отныне является незаконной», — объявил министр на пресс-конференции.

По его словам, нелегальна будет в том числе и сдача объектов недвижимости «Госзагрансобственности» в аренду.

В августе Чехия ввела санкции в отношении главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Перед этим чешское правительство внедрило ограничительные меры против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Евросоюз намерен лишь ужесточать санкционную политику против России.

Ранее МИД РФ назвал новый пакет санкций ЕС нарушением норм права.