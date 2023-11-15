Политолог увидел в решении конгрессменов США по бюджету желание навредить Байдену

Решение Палаты представителей конгресса США одобрить законопроект о правительственном финансировании направлено против президента Джо Байдена, считает директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Этот документ не включает в себя помощь Украине – средства, которые были бы направлены на предвыборную кампанию американского лидера, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Члены палаты представителей [одобрили законопроект], потому что хотят лишить Джо Байдена дополнительной кормушки и поступления в его избирательный и личный фонды откатов от «украинских» денег», — утверждает Подлесный.

Он напомнил, что большинство нижней палаты парламента составляют республиканцы, которые уже начали свою избирательную кампанию и действуют в пользу экс-президента США Дональда Трампа.

«Что хорошо ему, плохо Джо Байдену, — пояснил политолог. — Их кандидату выгодно, если все инициативы соперника будут «прорываться» конгрессменами, поэтому они стараются максимально осложнить и Джо Байдену, и его команде, и демократам в целом политическую жизнь».

Напомним, Палата представителей одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства США, который не предусматривает выделение средств Украине и Израилю.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты утвердить запрос о помощи Киеву усложняет ее выделение Вооруженным силам Украины.