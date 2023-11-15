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Сербия отказала Киеву в экстрадиции экс-генерала СБУ

Би-би-си: Белград отказал Киеву в экстрадиции экс-генерала СБУ из-за Зеленского

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Кадр из видео/YouTube

Одним из аргументов для отказа Белграда выдать Киеву бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал Наумова изменником. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

В публикации отмечается, что в 2022 году Зеленский обвинил Наумова в госизмене и лишил его звания бригадного генерала.

По решению сербского суда, Белград отказал в выдаче Наумова Киеву из-за расследования правоохранительными органами Украины о возможной госизмене. В Сербии расценили данный факт как политическое преследование, подчеркивает издание.

В тексте судебного решения отмечается, что судом было учтено высказывание Зеленского о Наумове как изменнике, а также лишение его звания без объяснения причины. В Белграде считают, что данное решение и заявление являются предвзятыми, а также означают опасность для подсудимого в случае экстрадиции.

До этого президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух генералов СБУ. По словам главы государства, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и бывший руководитель Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко будут наказаны за то, что «нарушили присягу и предали родину».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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