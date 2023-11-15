Министр обороны Израиля обсудил с представителем США ход операции в Газе

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант обсудил с координатором Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком ход операции ЦАХАЛ на территории сектора Газа, а также ситуацию с заложниками, которых радикальная группировка удерживает в анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Как следует из материала, Галант проинформировал представителя США об оперативных событиях операции по мере того, как ЦАХАЛ продвигается внутрь анклава и наносит удары по инфраструктуре ХАМАС. Стороны обсудили сложность военных действий из-за закрепления радикальной группировки в жилой застройке и использования ей гражданской инфраструктуры.

«Галант подробно рассказал о ситуации с заложниками, поделившись разведданными и подробностями о статусе тех, кто находится в плену у ХАМАС, а также об усилиях по возвращению их домой», — говорится в заявлении.

Галант и Макгерк в ходе встречи также обсудили гуманитарную деятельность и преодоление проблем в обеспечении поставок для гражданского населения, говорится в тексте.

«Государство Израиль не прекратит свои операции в секторе Газа, пока наши войска не выполнят свои задачи - уничтожение ХАМАС и возвращение заложников домой к их семьям», — цитирует Галанта пресс-служба военного ведомства.

Ранее израильские военные задержали одного из руководителей отделения ХАМАС.