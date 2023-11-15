В Совфеде оценили вероятность третьей мировой войны

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил вероятность третьей мировой войны на фоне региональных конфликтов с участием ведущих держав. В своем Telegram-канале он заявил, что подобная конфронтация менее вероятна, чем в доядерную эпоху.

По его словам, страны, обладающие ядерным оружием, стремятся избегать военных столкновений друг с другом из-за возможности взаимного уничтожения.

«В силу этого трудно представить себе, что возможный военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня перейдет на ядерный уровень. Не менее трудно представить, чтобы европейские союзники США приняли в нем прямое военное участие. Кризис вокруг сектора Газа имеет изначально ограниченный характер и пока не вылился даже в региональную войну», — считает парламентарий.

Пушков отметил, что наиболее опасная ситуация складывается вокруг Украины. Чем ближе Киев к поражению, тем больше искушения у «ястребов» из НАТО вмешаться в конфликт. Однако в Североатлантическом альянсе подчеркивают, что не стремятся к прямой конфронтации с Россией, напоминает сенатор.

Он также выразил надежду, что противостояние между Россией и Соединенными Штатами не выйдет на уровень Карибского кризиса.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что действия США ведут к большой войне. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе «ядерного потепления».