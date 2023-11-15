Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили вероятность третьей мировой войны

Сенатор Пушков счел маловероятной возможность третьей мировой войны

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил вероятность третьей мировой войны на фоне региональных конфликтов с участием ведущих держав. В своем Telegram-канале он заявил, что подобная конфронтация менее вероятна, чем в доядерную эпоху.

По его словам, страны, обладающие ядерным оружием, стремятся избегать военных столкновений друг с другом из-за возможности взаимного уничтожения.

«В силу этого трудно представить себе, что возможный военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня перейдет на ядерный уровень. Не менее трудно представить, чтобы европейские союзники США приняли в нем прямое военное участие. Кризис вокруг сектора Газа имеет изначально ограниченный характер и пока не вылился даже в региональную войну», — считает парламентарий.

Пушков отметил, что наиболее опасная ситуация складывается вокруг Украины. Чем ближе Киев к поражению, тем больше искушения у «ястребов» из НАТО вмешаться в конфликт. Однако в Североатлантическом альянсе подчеркивают, что не стремятся к прямой конфронтации с Россией, напоминает сенатор.

Он также выразил надежду, что противостояние между Россией и Соединенными Штатами не выйдет на уровень Карибского кризиса.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что действия США ведут к большой войне. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе «ядерного потепления».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий