Трамп обвинил Байдена в угрозе «ядерного потепления»

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в том, что его действия во внешней политике могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в интервью Univision Noticias.

По словам 77-летнего политика, сегодня главная угроза в мире — это не глобальное потепление, а «ядерное потепление».

«Угроза заключается не в глобальном потеплении. Это ядерное потепление. Это самая большая угроза для нашей страны, для каждой страны», — заявил Трамп.

Экс-президент также отметил, что нынешний глава Белого дома некомпетентен, напомнив о нескольких казусах, связанных с Байденом.

«Он не может найти лестницу. Он не может сложить два предложения вместе. Он не может говорить. И этот человек имеет дело с Путиным, и с председателем Си и ведет переговоры с ними от нашего имени», — напомнил Трамп.

Ранее президент США Джо Байден не смог сам надеть футболку, подаренную ему на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс.