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Политолог назвал причину разворота Армении в сторону НАТО

Политолог Атаев: разворот Армении в сторону НАТО обусловлен доктриной Еревана

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Shutterstock

Политолог Артур Атаев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, а также сотрудничество Еревана со странами НАТО. По словам эксперта, такой внешнеполитический курс республики обусловлен не только «обидой на Россию», но и давней стратегией по сближению с Западом.

«Это и то и другое одновременно. Это часть того курса, который называется в армянской внешнеполитической доктрине многовекторностью. Пока многовекторность одновекторностью не сменилась. Пока еще существует евразийский, условно промосковский вектор, но в настоящее время он ослаблен», — сказал Атаев.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом глава армянского кабмина выразил надежду, что партнеры по организации поймут его решение. В Кремле заявили, что сожалеют из-за отсутствия Пашиняна на саммите.

Старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков считает, что Армения готова запустить процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур.

Ранее Пашинян рассказал о ходе подготовки мирного соглашения Армении и Азербайджана.

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