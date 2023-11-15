В ООН отреагировали на штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что потрясен сообщениями о военных рейдах на больницу «Аш-Шифа» на территории сектора Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он призвал не превращать больницы в поле боя.

«Я потрясен сообщениями о военных рейдах на больницу Аль-Шифа в секторе Газа . Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских лиц должна преобладать над всеми другими проблемами. Больницы – это не поле боя», — написал Гриффитс.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.