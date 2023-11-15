Саакашвили могут перевести из клиники в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключение от врачей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники, где он находится с мая 2022 года. Об этом сообщает портал Newsgeorgia.ge.

«Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал Брегадзе.

Как следует из текста, его заявление прозвучало на фоне того, как Европейская народна партия (ЕНП) приняла резолюцию, которая призывает Тбилиси освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Саакашвили вернулся в Грузию еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате бывший глава Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Саакашвили называл свое задержание политизированным. Он даже объявил голодовку. Впоследствии здоровье политика значительно ухудшилось, в мае прошлого года он был переведен из тюрьмы в тбилисскую клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.