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Военный эксперт объяснил, почему Запад перестал реагировать на Зеленского

Генерал Липовой: Залужный, в отличие от Зеленского, трезво оценивает ситуацию

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично просить помощи у Запада, говоря о множестве горячих точек на линии боевого соприкосновения, однако на него уже не реагируют. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой. При этом, по его словам, в Вашингтоне понимают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный более трезво оценивает ситуацию.

«Мы сейчас говорим о двух заявлениях, одно заявление сделал политик, второе заявление сделал реальный военный начальник украинской армии, который понимает ее состояние и все, что происходит на поле боя. Зеленский делает заявление политика, чтобы в очередной раз выпросить деньги, боеприпасы и технику. Запад уже не реагирует на него», — сказал Липовой.

Он добавил, что Залужный, в отличие от Зеленского, отдает отчет своим поступкам относительно контрнаступления ВСУ, предупреждая западных партнеров о том, что запасы истощены и успехов от украинской армии ждать не стоит.

Накануне Зеленский и Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Украинский лидер назвал семь направлений, где «горячо»; Залужный – три. Оценка положения на линии боевого соприкосновения хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предложили выдвинуть Залужного в президенты.

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