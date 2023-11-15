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Сенатор США предложил подраться главе профсоюза прямо на слушаниях в Конгрессе

Сенатор Маллин предложил подраться главе профсоюза О'Брайену прямо в Конгрессе

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Yuri Gripas/Reuters

Республиканец, сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предложил главе американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Шону О'Брайену вступить с ним в драку прямо на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса. Комитет вел прямую трансляцию заседания.

Маллин в прошлом был бойцом смешанных единоборств. Он зачитал серию постов, в которых О'Брайен называл законодателя клоуном и мошенником. Сенатор предложил главе профсоюза «закончить [дело] здесь».

В свою очередь О'Брайен согласился, и Маллин поднялся со своего места. После этого председатель комитета сенатор Берни Сандерс (штат Вермонт) призвал всех соблюдать порядок и предотвратил готовящуюся драку.

В октябре сообщалось, что украинскому депутату Алексею Гончаренко порвали брюки во время потасовки в Верховной Раде. Он обвинил в произошедшем коллегу Николая Тищенко.

Ранее депутаты Косово подрались в парламенте при выступлении премьера.

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