Сенатор США предложил подраться главе профсоюза прямо на слушаниях в Конгрессе

Республиканец, сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предложил главе американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Шону О'Брайену вступить с ним в драку прямо на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса. Комитет вел прямую трансляцию заседания.

Маллин в прошлом был бойцом смешанных единоборств. Он зачитал серию постов, в которых О'Брайен называл законодателя клоуном и мошенником. Сенатор предложил главе профсоюза «закончить [дело] здесь».

В свою очередь О'Брайен согласился, и Маллин поднялся со своего места. После этого председатель комитета сенатор Берни Сандерс (штат Вермонт) призвал всех соблюдать порядок и предотвратил готовящуюся драку.

В октябре сообщалось, что украинскому депутату Алексею Гончаренко порвали брюки во время потасовки в Верховной Раде. Он обвинил в произошедшем коллегу Николая Тищенко.

Ранее депутаты Косово подрались в парламенте при выступлении премьера.