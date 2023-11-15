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В России оценили вероятность обращения в МУС с иском против Израиля

Дипломат Полянский заявил, что Россия не будет подавать иск в МУС против Израиля

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Shutterstock

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия» оценил вероятность обращения Москвы в Международный уголовный суд (МУС) с иском против Израиля о совершении военных преступлений.

Дипломат подчеркнул, что у России нет таких планов, по крайней мере, на его уровне этого не обсуждалось.

Полянский также отметил, что ООН не сможет признать Израиль виновным в совершении военных преступлений из-за позиции США. Он подчеркнул, что сама по себе организация не имеет права делать такие заключения, это должны делать страны-участницы.

«Здесь невозможно обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируется американцами», — заключил первый зампостпреда России.

Ранее стало известно, что Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. Его обвиняют в геноциде в секторе Газа. Инициаторы иска надеются на начало расследования против израильского премьера, чтобы «замедлить насилие» в анклаве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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