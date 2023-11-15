Премьер РФ освободил от должности своего референта

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — следует из текста распоряжения.

До этого Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева по его просьбе.

В сентябре премьер уволил с должности замминистра цифрового развития Олега Пака по его просьбе.

Также глава кабмина освободил от должности замминистра цифрового развития Дмитрия Кима.

Ранее мэра Мариуполя отстранили от должности.