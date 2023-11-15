Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что развязывание конфликта на Украине является самым необдуманным решением президента США Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина», — сказал он.

По словам эксперта, конфликт на Украине «проигран, украинская нация уничтожается».

Согласно его подсчетам, ВСУ в ходе конфликта потеряли сотни тысяч своих солдат.

На этой неделе бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран.

В октябре Дуглас Макгрегор говорил, что США на Украине ожидает вьетнамский сценарий.

До этого он высказал мнение, что эскалация конфликта на Украине является провальной попыткой Запада уничтожить Россию.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.