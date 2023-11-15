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Байден и Нетаньяху обсудили освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

В Белом доме сообщили о разговоре Байдена и Нетаньяху об освобождении заложников

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.

«Байден поговорил сегодня днем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в Израиле и секторе Газа», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что лидеры стран обсудили в усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, включая многих детей и ряд американцев».

До этого исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что в секторе Газа находятся около миллиона детей.

Родственники израильских заложников, похищенных 7 октября боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, вместе с волонтерами и активистами начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя у правительства ускорить их освобождение.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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