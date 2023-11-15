Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС

Блинкен: АТЭС сталкивается с трудностями в экономике

close
100%
Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России заявил, что участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями», — сказал он.

По его словам, мир все еще восстанавливается после трудностей пандемии, которая нанесла удар по торговле, путешествиям и туризму. Кроме этого, экономики АТЭС столкнулись с последствиями изменения климата и природными катастрофами. Также Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, которые были вызваны конфликтом на Украине.

При этом, согласно оценкам Госдепартамента, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с $19 триллионов до $52,8 триллиона, а доход на душу населения увеличился в четыре раза.

«Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг», — добавил он.

До этого старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей, комментируя возможность принятия итоговой декларации по итогам саммита, заявил, что США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за позиции членов по Украине.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий