Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России заявил, что участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями», — сказал он.

По его словам, мир все еще восстанавливается после трудностей пандемии, которая нанесла удар по торговле, путешествиям и туризму. Кроме этого, экономики АТЭС столкнулись с последствиями изменения климата и природными катастрофами. Также Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, которые были вызваны конфликтом на Украине.

При этом, согласно оценкам Госдепартамента, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с $19 триллионов до $52,8 триллиона, а доход на душу населения увеличился в четыре раза.

«Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг», — добавил он.

До этого старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей, комментируя возможность принятия итоговой декларации по итогам саммита, заявил, что США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за позиции членов по Украине.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС.