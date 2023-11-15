Пушилин рассказал о связях ДНР и Крыма

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что связи между Донецкой Народной Республикой и Крымом налажены по всем направлениям.

Он напомнил, что на протяжении многих лет Крым помогал ДНР.

«Сейчас между республиками налажены торговые связи, сотрудничество между предприятиями, на полках наших магазинов лежат крымские товары. Налажено взаимодействие на всех уровнях», - говорится в сообщении.

14ноября Пушилин встретился с председателем госсовета Крыма Владимиром Константиновым, а также председателем народного совета ДНР Артемом Жогой и представителями Крыма, Запорожской и Херсонской областей. На мероприятии поднимались вопросы и перспективы интеграции новых субъектов в правовое поле России.

В августе Пушилин заявил, что 2025 году Донецкая народная республика (ДНР) наладит железнодорожное сообщение с соседними регионами России.

Ранее Пушилин сообщил, почему «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать.