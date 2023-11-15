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Кандидаты в президенты США: ослабление России противоречит интересам Вашингтона

Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

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Brian Snyder/Reuters

Опрошенные кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст заявили, что для США будет выгоднее прекратить конфликт на Украине, и новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров. Это мнение было высказано в ответ на вопрос журнала Responsible Statecraft о необходимости вступления главы государства в мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине.

Роберт Кеннеди-младший отметил, что текущая стратегия США, основанная на ослаблении России, не соответствует национальным интересам. Он подчеркнул, что слабая и нестабильная Россия не будет способствовать безопасности США, а только нанесет ущерб.

Марианна Уильямсон из Демократической партии отметила, что мирные переговоры необходимы для США, чтобы избежать долгого конфликта, подобного тому, что происходит в Афганистане.

Корнел Уэст, независимый кандидат, также выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. Он подчеркнул, что финансовая поддержка Украины приводит к «бесконечной войне на истощение» и является пустой тратой денег. Уэст обещал, что в случае избрания президентом, он не оставит Украине другого выбора, кроме участия в дипломатическом процессе.

Роберт Кеннеди-младший также стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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