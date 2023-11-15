Правительство Белиза заявило об отзыве согласия на аккредитацию израильского посла

Правительство государства Белиз, расположенного в Центральной Америке, отзывает согласие на аккредитацию израильского посла в стране и приостанавливает деятельность своего почетного консульства в Израиле. Об этом сообщается в официальном в заявлении, опубликованном на правительственном сайте.

В документе говорится, что Белиз призвал Израиль немедленно прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных грузов в сектор Газа. Однако Израиль, не прислушался к просьбам центральноамериканского государства и не позволил облегчить страдания миллионов жителей Газы.

Поэтому правительство Белиза при одобрении парламента поручило министерству иностранных дел, внешней торговли и иммиграции немедленно отозвать соглашение об аккредитации назначенного посла Израиля Эйнат Кранц-Нейгер. Кроме того, приостанавливается вся деятельность почетного консульства Белиза в Тель-Авиве и отзывается назначение своего почетного консула Джонатана Энава.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Гондураса приняло решение отозвать своего посла из Израиля на фоне конфликта с Палестиной.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.